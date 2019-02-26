Вчені розвіяли популярний міф про алкогольні напої

Чимало людей вірять у те, що правильний вибір та пропорції спиртного здатне зменшити погане самопочуття на наступний день. Однак учені спростували одну із найпоширеніших думок про алкоголь.

Чомусь люди вважають, що полегшити ранкове похмілля може лише "правильна" зміна градусу, певна послідовність напоїв, а також відмова від спиртного певного кольору.

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Тому експерт Каю Хенсель вирішив провести кілька експериментів за участю 90 осіб віком 19-49 років. Усіх добровольців розділили на три групи: у першій учасники спершу пили пиво, а потім вино, у другій – спершу вино, а потім пиво, а в контрольній групі надали перевагу лише одному виду спиртного.

Що впливає на ранкове похмілля

Через тиждень експеримент було повторено, але послідовність напоїв змінили. До того ж, під час досліджень визначався вміст алкоголю в крові. Варто додати, що кожен в середньому випивав близько 1,3 л пива та 0,6-0,7 л вина.

З'ясувалось, що ні послідовність, ні "зміна градуса" ніяк не впливає на те, як погано люди почуваються вранці наступного дня. Єдиним фактором є кількість спиртного, адже чим більше алкоголю, тим сильніше похмілля.

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