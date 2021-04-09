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Вчені розвіяли головний міф про собак динго

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Динго - фото 1
Динго / oir

Дослідження, опубліковане в журналі Australian Mammalogy, свідчить про те, що більшість динго на території Австралії – чистокровні. Всупереч розхожій думці, вони рідко схрещуються з бродячими собаками.

Вчені зіставили генетичні зразки з раніше опублікованих наборів даних, а також додали 611 нових зразків ДНК. Про це пише newscientist.

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Потім вони проаналізували ці зразки з використанням 23 генетичних маркерів, які відрізняють динго (Canis famainis dingo) від домашніх собак (Canis familis). В цілому зразки ДНК були зібрані у 5039 тварин. З них, як виявилося, лише 31 належав диким собакам, а ще 27 гібридам динго і собак.

"Не дивлячись на те що в минулому була гібридизація і безумовно існує собаче походження в популяції, особливо в Новому Південному Уельсі, Вікторії і південному Квінсленді, схоже, це не розмиває ідентичність динго", – говорить автор дослідження Кайлі Кернс. Попри наявність загального предка, динго від домашніх собак сильно відрізняються, оскільки вони були ізольовані як популяція в Австралії щонайменше 5000 років.

Вчені розвіяли головний міф про собак динго - фото 454900

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