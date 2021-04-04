У сільському книжковому клубі Англії кур'єром працює поні

Поні на прізвисько Мікі під час локдауну у Великобританії став кур'єром книжкового клубу села Халлавінгтон. Він доставляє книги членам клубу, які змушені зберігати соціальну дистанцію.

Ідея з'явилася у дочки глави клубу Елізабет Перрі-Вільямс Ебі. Вона і її дочка Поллі разом доставляють книги бажаючим. За словами Ебі, у поні настільки мила усмішка, що читачі отримують не тільки книгу, а й "додатковий привід посміхнутися". Мікі радує членів клубу, для яких доставка книг – "найяскравіша подія" місяця, пише BBC.

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Ебі забрала Мікі з притулку британського фонду захисту тварин "Блакитний хрест" в жовтні минулого року після того, як поні знайшли покинутим на фермі з поганими умовами утримання. "Він сам захотів поговорити з нами, і ми зобов'язані були його забрати", – сказала Ебі.

Черговий локдаун через новий штам коронавірусу в Англії триває з січня. 8 березня заходи почали послаблювати, і в країні відновили роботу школи. Очікується, що 12 квітня відкриються магазини, які не торгують предметами першої необхідності, перукарні та салони краси, а також спортзали. Більшу частину обмежень знімуть 21 червня.

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