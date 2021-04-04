Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото

  • 81
Ці коти вибрали найгірше місце для сну - фото 1
Ці коти вибрали найгірше місце для сну

Власники котів добре знають, що пояснити поведінку цих тварин майже неможливо. Тому в мережі частенько діляться кумедними та курйозними знімками пухнастиків, які обрали далеко не найкраще місце для сну. Гарний настрій гарантовано!

У соцмережі Twitter є окремий акаунт під назвою "place where cat shouldn’t be" (Місце, де коти не повинні бути), який присвячено креативним домашнім улюбленцям. І популярність сторінки вражає, адже вона має понад 644 тисячі підписників!

І ще: В Австралії на чоловіка двічі напав восьминіг: відео відразу стало вірусним

Саме тут діляться найкумеднішими та найдивнішими локаціями, які коти чомусь обрали для відпочинку. Вочевидь, пухнастики не надто переймаються тим, де можна поспати чи просто погрітись на сонечку. Інколи це викликає сміх, інколи заважає господарям, інколи просто вражає. Насолоджуйтесь:

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454215

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454216

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454217

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454218

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454219

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454220

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454221

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454222

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454223

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454224

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454225

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454226

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454227

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454228

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454229

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454230

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454231

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454232

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454233

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454234

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454235

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454236

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454237

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454238

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454239

Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото - фото 454240

Джерело фото: twitter.com/catshouldnt

Читайте також: 15 тисяч бджіл поселилися в автомобілі чоловіка, поки він ходив до магазину: фотофакт

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини