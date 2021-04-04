Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото

Власники котів добре знають, що пояснити поведінку цих тварин майже неможливо. Тому в мережі частенько діляться кумедними та курйозними знімками пухнастиків, які обрали далеко не найкраще місце для сну. Гарний настрій гарантовано!

У соцмережі Twitter є окремий акаунт під назвою "place where cat shouldn’t be" (Місце, де коти не повинні бути), який присвячено креативним домашнім улюбленцям. І популярність сторінки вражає, адже вона має понад 644 тисячі підписників!

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Саме тут діляться найкумеднішими та найдивнішими локаціями, які коти чомусь обрали для відпочинку. Вочевидь, пухнастики не надто переймаються тим, де можна поспати чи просто погрітись на сонечку. Інколи це викликає сміх, інколи заважає господарям, інколи просто вражає. Насолоджуйтесь:

Джерело фото: twitter.com/catshouldnt

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