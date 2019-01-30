Британка провела експеримент, щоб з'ясувати, які жінки подобаються чоловікам

Ця дівчина провела власне дослідження і з'ясувала, яка жіноча зовнішність приваблює чоловіків найбільше. Вона не пошкодувала на це часу.

36-річна Хейлі Ліана протягом півроку по черзі завантажувала на сайт знайомств свої фотографії з різною зачіскою і в одязі різних стилів.

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В результаті найбільше користувачів сайту (87 людей) "відгукнулися" на профіль брюнетки, проте вони відразу натякали, що зацікавлені в сексі на першому побаченні.

Ліана в образі брюнетки

Багаті "старші" чоловіки (43 людини) найчастіше вибирали Ліану-блондинку. Зазвичай вони були одружені і "просто хотіли повеселитися". "Спортсменка" сподобалася 25 користувачам, і більшість з них запросили її на побачення в тренажерний зал.

Ліана-блондинка

Ліана-спортсменка

За словами британки, з "справжніми" і цікавими чоловіками (їх було 36) вона познайомилася, коли публікувала фотографії зі своєю природною зовнішністю або в окулярах. В образі бізнес-леді жінка залучила вісім чоловіків. Вони вважали її інтелектуалкою, проте самі були нудними при подальшому спілкуванні.

Природна зовнішність дівчини

Ліана в окулярах

Ліана в образі бізнес-леді

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