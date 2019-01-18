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Вчені розробили революційний пластир-контрацептив

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Вчені вивчають можливість використання одного пластиру протягом півроку - фото 1
Вчені вивчають можливість використання одного пластиру протягом півроку / Progomel

Американські дослідники представили новий протизаплідний препарат для жінок.

Засіб призначений для самостійного використання і виготовлений він у вигляді пластиру з мікроголками.

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Головні переваги нового препарату: тривалий ефект і можливість самостійного використання. Зазвичай протизаплідні препарати володіють тільки однією з цих переваг. Засоби тривалої дії (наприклад, підшкірні імплантати або внутрішньоматкові засоби) забезпечують найвищий рівень ефективності, але, як правило, вимагають допомоги медичного працівника.

Гормональні таблетки призначені для постійного застосування. При тестуванні на тваринах експериментальний пластир забезпечував необхідний рівень контрацептивного гормону протягом більше одного місяця після нанесення на шкіру. Пластир легко кріпиться, мікроскопічні голки потрапляють під шкіру, де біорозкладні полімери поступово вивільняють протизаплідний засіб. Уже розроблені, але ще не випробувані експериментальні пластирі для людини. Вчені також вивчають можливість використання одного пластиру протягом півроку.

Вчені розробили революційний пластир-контрацептив - фото 301946
Вчені розробили революційний пластир-контрацептив

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Джерело: sciencedaily
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