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Уляна Супрун пояснила, що означає "згода на секс"

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Що означає "згода на секс" - фото 1
Що означає "згода на секс" / ua.news

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла громадянам України, що означає згода на секс, а також пояснила дію нових поправок у Кримінальному кодексі щодо насильства і зґвалтування. Про це Супрун повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За словами чиновниці Уляни Супрун, дивно, що просте поняття "згода на секс" викликало побоювання про масові надумані звинувачення в насильстві. Також, вона додала, що навколо змін до КК буквально за один день виникло багато міфів.

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Бурхливі дискусії у соціальних мережах і панічні заголовки у деяких ЗМІ продемонстрували, на перший погляд прості істини, які викликають дуже багато запитань у суспільстві. Найгірше, що подібні непорозуміння між партнерами і можуть призводити до жахливих наслідків, зокрема насильства в сім'ї, – заявила Уляна Супрун.

Що означає 'згода на секс' - фото 300870
Що означає "згода на секс"

У зв'язку з цим вона вирішила розібратися – що ж означає згода на секс і чому важливе розширення понять "сексуальне насильство" і "зґвалтування".

Відтепер сексуальним насильством буде також вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, які не пов'язані з проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілого. Раніше ж закон визначав сексуальне насильство як примус до статевих зносин силою або шантажем, або ж, якщо особа була в безпорадному стані, – написала чиновниця.

За її словами, тепер насильники будуть винні в тому, що вони не отримали не тільки однозначної конкретної згоди на секс, але і на будь-які принизливі дії щодо жертви.

Про важливість згоди на секс – уже класичним є приклад з чаєм у відомому відео, яке перевели на українську мову центр Жіночі перспективи. Ви ж не будете змушувати пити чай людини, яка його не хоче? – підкреслила глава МОЗ.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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