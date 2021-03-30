Вчені розповіли, як сплять восьминоги: ви здивуєтеся

Біологи виявили, що сон восьминогів ділиться на дві фази: швидку і повільну. Як саме це відбувається. читайте далі.

Результати дослідження опубліковані в журналі iScience. Раніше було відомо, що під час сну восьминоги змінюють колір. У новому дослідженні фахівці з Бразилії визначили, що зміна кольору пов'язана зі зміною фаз сну. Виявляється, головоногі, як і люди, переживають фазу швидкого і повільного сну. За словами дослідників, восьминоги можуть навіть відчувати щось на зразок сновидінь.

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Довгий час вважалося, що тільки у ссавців і птахів є дві фази сну. Зовсім недавно вчені з'ясували, що щось подібне відчувають деякі рептилії, а також каракатиці: загін молюсків з класу головоногих. "Це змусило нас задуматися, чи можемо ми побачити докази наявності двох станів сну і у восьминогів, – розповів один з авторів. – У восьминогів найрозвиненіша централізована нервова система з усіх безхребетних, і відомо, що вони мають високу здатність до навчання".

Під час фази повільного сну восьминоги були нерухомі і спокійні. Шкіра їх бліднула, а зіниці звужувалися. Під час швидкого сну тварини динамічно міняли колір і текстуру шкіри.

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