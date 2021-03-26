Вчені розповіли, як саме загинуло давньоримське місто Помпеї

Фахівці з Національного інституту геофізики і вулканології (INGV) Італії спільно з колегами з Великобританії прийшли до висновку, що при виверженні Везувію жителі Помпеїв загинули протягом 15 хвилин.

Результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports.

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Вчені розрахували тривалість потоків вулкану (суміш високотемпературних вулканічних газів, попелу і уламків порід), що утворилися при виверженні Везувію. Відповідно до проведеного моделювання, під час виверження в 79 році нашої ери пірокластичні потоки швидко досягли Помпеїв. Життя жителів обірвалося за 10-20 хвилин. Вулканічний газ і попіл потрапили в дихальні шляхи і викликали задуху.

"Ми провели архівні та лабораторні дослідження відкладень, виявлених в ході археологічних розкопок в Помпеях. Це дозволило визначити фізико-механічні параметри гірських порід. Отримані дані були використані для математичної моделі, що дозволило провести обчислення. Так ми отримали фізичні параметри потоків і оцінили вплив на територію, в тому числі і на людей", – пояснив один з авторів дослідження Роберто Ісайя.

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