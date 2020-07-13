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Вчені розповіли, як не заразитися COVID-19 через кондиціонер
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Кондиціонери, які циркулюють одне й те ж повітря в приміщенні, збільшують ризик поширення коронавірусу, адже ще раніше вчені повідомили, що COVID-19 може поширюватися через плаваючі в повітрі краплі. Тож читайте поради з використання кондиціонері, аби не заразитися вірусом.
За словами британських дослідників, щоб уникнути ризику зараження необхідно використовувати кондиціонер при відкритих вікнах. "При невеликому вітрі повітря переміщається. Якщо ви не можете відкрити вікно, вимкніть пристрій", – пояснив доктор Шон Фіцджеральд з Королівської інженерної академії.
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Також експерти з Акредитованого інституту фахівців інженерного забезпечення будівель додали, що кондиціонери, які не мають виділеного джерела подачі зовнішнього повітря в приміщення можуть відповідати за рециркуляцію і поширення по повітрю вірусних частинок.
Фахівці пояснили, що є два види кондиціонерів. Перші, забирають повітря зовні і знову виганяють його, і другий – використовує для охолодження повітря з закритого приміщення.
Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила, що COVID-19 може поширюватися через крихітні краплі в повітрі. При цьому в ВООЗ відзначили, що більшість великих інфекційних крапель, що потрапляють в повітря при кашлі або чханні, навряд чи подолають відстань в 1 метр. Тому важливо для уникнення зараження дотримуватися соціальної дистанції.
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