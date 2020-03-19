Вчені розповіли, як карантин впливає на людей

Карантин негативно впливає на психіку людей, до його наслідків відносяться симптоми депресії і посттравматичного стресового розладу.

До таких висновків прийшли вчені з Королівського коледжу Лондона, які проаналізували 24 дослідження, що були проведені в 10 країнах під час спалахів гострого респіраторного синдрому (ТОРС), лихоманки Ебола, грипу H1N1 і близькосхідного респіраторного синдрому.

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Найбільше психологічного впливу карантин надає на людей з психічними розладами та працівників охорони здоров'я. Симптоми зберігаються протягом тривалого часу після карантину, а наслідки можуть виявлятися через місяці або роки.

Люди, які на карантині, відчувають високий рівень страху перед зараженням. Вони схильні перебільшувати ситуацію, особливо це загострюється під час відсутності точної інформації. Уже після карантину негативно на психічному стані людей позначалися фінансові втрати через неможливість працювати і насторожене ставлення оточуючих у зв'язку з перенесеним захворюванням.

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