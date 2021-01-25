Вчені розповіли, як гроші впливають на щастя

Американські дослідники опитали понад 33 тисяч людей, щоб дізнатися, як гроші впливають на щастя. Виявилося, що навіть коли грошей дуже багато, вони продовжують впливати на рівень добробуту людини.

Фахівці з Пенсільванського університету (США) застосували так званий метод щоденника. У випадково вибрані моменти протягом дня добровольці мали відповідати на короткі питання, наприклад: "Як ви себе почуваєте прямо зараз?" або "Наскільки ви задоволені своїм життям?".

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В цілому 33 391 американець у віці від 18 до 65 років надав ученим понад 1,7 мільйона таких звітів про своє життя і добробут. Результати опитувань вчені зіставили з рівнем добробуту кожного з учасників.

Результати дослідження підтверджують, що гроші дійсно впливають на щастя. Навіть коли рівень доходу перевищує 75 тисяч доларів на рік. Ця цифра названа невипадково. В одному з досліджень, присвячених цьому питанню, висувалася теза, згідно з якою відчуття щастя і добробуту зростає у людей у ​​міру зростання доходів, однак при досягненні річного сімейного доходу в 75 тисяч доларів ця кореляція пропадає.

Нове дослідження показало, що гроші не перестають впливати на рівень щастя, навіть коли їх, здавалося б, уже більш ніж достатньо.

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