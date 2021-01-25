Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Вчені розповіли, як гроші впливають на щастя

  • 52
Кадр з серіалу Пуститися берега - фото 1
Кадр з серіалу Пуститися берега

Американські дослідники опитали понад 33 тисяч людей, щоб дізнатися, як гроші впливають на щастя. Виявилося, що навіть коли грошей дуже багато, вони продовжують впливати на рівень добробуту людини.

Фахівці з Пенсільванського університету (США) застосували так званий метод щоденника. У випадково вибрані моменти протягом дня добровольці мали відповідати на короткі питання, наприклад: "Як ви себе почуваєте прямо зараз?" або "Наскільки ви задоволені своїм життям?".

І ще: Набір карток Pokemon продали за 400 тисяч доларів: це новий рекорд

В цілому 33 391 американець у віці від 18 до 65 років надав ученим понад 1,7 мільйона таких звітів про своє життя і добробут. Результати опитувань вчені зіставили з рівнем добробуту кожного з учасників.

Результати дослідження підтверджують, що гроші дійсно впливають на щастя. Навіть коли рівень доходу перевищує 75 тисяч доларів на рік. Ця цифра названа невипадково. В одному з досліджень, присвячених цьому питанню, висувалася теза, згідно з якою відчуття щастя і добробуту зростає у людей у ​​міру зростання доходів, однак при досягненні річного сімейного доходу в 75 тисяч доларів ця кореляція пропадає.

Нове дослідження показало, що гроші не перестають впливати на рівень щастя, навіть коли їх, здавалося б, уже більш ніж достатньо.

Вчені розповіли, як гроші впливають на щастя - фото 444717

Це цікаво: У Німеччині з'явилася Біблія, яку адаптували для покоління Z

Джерело: medicalxpress
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9210
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2536
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2778638
Загрузка...
Новини