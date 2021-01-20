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Набір карток Pokemon продали за 400 тисяч доларів: це новий рекорд

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Набір карток Pokemon продали за 403 тисячі доларів - фото 1
Набір карток Pokemon продали за 403 тисячі доларів

Кому потрібна криптовалюта, коли є картки з перших випусків легендарної Pokemon? Гіківські аукціони з рідкісними ігровими й не лише товарами продовжують дивувати непосвячених угодами на неймовірні суми. Цього разу коробку з 36 наборами карт викупили за $ 403 тисячі.

Звичайно ж, мова йде не про купу старих картонок Pokemon, а про запакований набір, який випустили у 1999 році.

Це цікаво: Pokemon – 25 років: компанія запланувала великі анонси до ювілею серії

Перший сет Pokemon видали обмеженим тиражем, тому тепер недоторкані набори коштують шалених грошей. Усе через рідкість й ідеальний стан карток, які можна з них дістати.

Як повідомив продавець, у листопаді 2020 року подібну коробку придбали за $ 360 тисяч. У тому ж 2020 році на аукціоні пройшла ще одна велика Pokemon-угода: в липні за одну карту No 1. Trainer віддали $ 90 тисяч, а трохи раніше Pikachu Illustrator пішла з молотка за нечувані $ 195 тисяч.

А тепер зізнавайтеся: ви – фанат Pokemon чи Digimon? Свою відповідь пишіть у коментарях.

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Джерело: Polygon
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