Вчені розповіли про наслідки дистанційного навчання

Вчені на прикладі технічних дисциплін показали, що онлайн-підготовка студентів вузів може бути настільки ж ефективною, як і традиційні форми навчання.

Вчені провели експеримент за участю 325 студентів-другокурсників з трьох вузів, які навчаються за напрямами машинобудування і будівництво.

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Студентів випадковим чином розділили на три групи. Одна група вчилася повністю в офлайні, друга перейшла на змішаний формат, третя весь курс освоїла дистанційно. По завершенні курсів всі студенти здали підсумкові іспити.

Вчені порівняли результати навчання груп за трьома параметрами: рівень освоєння дисципліни в ході проходження курсу, оцінки за письмовий іспит, а також задоволеність навчанням. З'ясувалося, що рівень освоєння дисципліни не відрізняється у всіх трьох групах. Більш того, середній бал за проміжні завдання онлайн-студентів був трохи вищим. Однак задоволеність навчанням у онлайн-групи виявилася трохи нижчою у порівнянні з іншими.

Навчання

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