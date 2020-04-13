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Готуються ночами: у Міносвіти пояснили помилки в онлайн-уроках

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Онлайн-уроки / lb

Вчителі під час онлайн-уроків дійсно припускаються помилок, повідомила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Ми дійсно готували матеріал дуже швидко і оперативно. Було так удень ​​записувався матеріал, ввечері він монтувався і на наступний ранок виходив в ефір. Так, ми не мали можливості перевірити кожне відео", – пояснила Мандзій.

І ще: На онлайн-уроці з математики допустили помилку: відеофакт

Вона також розповіла, що Міносвіти просить вчителів "стати експертами для своїх колег" і допомогти їм із виправленням помилок.

"Тому сподіваюся, що неточностей більше не буде. Для вчителів, які приєдналися до Всеукраїнської школи онлайн, це теж виклик. Пан Ігор Хворостян, наприклад, ночами готує свої уроки української мови", – зазначила Мандзій. "Сподіваємося, такого більше не буде. Головне визнати помилки і рухатися далі", – додала в.о. міністра освіти.

Уроки онлайн - фото 397739
Уроки онлайн

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Джерело: lb
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