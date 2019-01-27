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Вчені розповіли про користь захитування

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Під час погойдування добровольці швидше засинали - фото 1
Під час погойдування добровольці швидше засинали / The Challenger

Фахівці з'ясували, що ритмічні похитування не тільки сприяють швидкому засипанню, але і покращують якість сну і пам'ять.

У дослідженні вчених взяли участь 18 здорових молодих людей. Три ночі вони провели в лабораторії, де фахівці оцінювали їх мозкову активність під час сну. Під час першого дня добровольці звикали до умов лабораторії, другу і третю ніч половина добровольців провела у звичайному ліжку, а інші – у ліжку, що трохи гойдається.

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Під час погойдування добровольці швидше засинали, рідше прокидалися уві сні і довше перебували у фазі глибокого сну. Після пробудження люди, які спали у таких ліжкам, краще розв'язували тести на пам'ять: вони згадали більше пар слів, запропонованих для запам'ятовування у вечірні години.

Друге дослідження проводили фахівці Лозаннського університету. Вони виявили, що похитування покращують якість сну не тільки людей, а й інших видів. Зокрема, лабораторні миші засинали швидше у клітках, які погойдувалися, однак ознак більш глибокого сну у гризунів помічено не було.

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Джерело: sciencedaily
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