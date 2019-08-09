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Вчені розповіли про користь відеоігор

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Відеоігри знімають стрес - фото 1
Відеоігри знімають стрес / dailymail

Як з'ясували фахівці з Великобританії, ігри на комп'ютерах і смартфонах дозволяють розслабитися і позбутися стресу.

Саме тому не варто корити людину за пристрасть до відеоігор.

І ще: ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром

У дослідженні добровольцям запропонували грати в аналог Тетрису, гру під назвою Block! Hexa Puzzle, протягом 10 хвилин після роботи або після розв'язання математичних задач. Другій групі добровольців було запропоновано аналогічний час займатися медитацією (також за допомогою програми на смартфоні).

Як виявилося, відеоігри набагато ефективніше знімали повсякденний стрес. Добровольці, які проводили час за грою, частіше говорили про зниження відчуття втоми і поліпшення настрою. На думку авторів дослідження, відеоігри допомагають забути про роботу і, тим самим, сприяють боротьбі з професійним вигоранням. Проста аркадна гра не займе багато часу і допоможе відновити сили після напруженого дня, відзначають автори дослідження.

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Джерело: dailymail
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