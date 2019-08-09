ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром

Хто сказав, що в комп'ютерні ігри грають лише діти? Дорослі теж полюбляють розслабитися перед монітором й трішки поностальгувати за дитинством. Ми зробили добірку кадрів з найвідоміших комп'ютерних ігор. Вам потрібно вгадати, звідки ці кадри!

Маріо, Тетрис, Танчики та інші ігри такого плану, звичайно, круті, проте вони були популярні свого часу, а не зараз. На зміну їм прийшли справжні шедеври – пригодницькі відеоігри з крутою графікою та захопливим функціоналом. Спробуйте впізнати комп'ютерну гру за одним кадром!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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