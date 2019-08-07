Цей 9-річний хлопчина створив понад 30 комп'ютерних ігор

Знайомтеся, це Безіл Окпара з великого портового міста Лагос на південному заході Нігерії. Він активно займається програмуванням. Причому робить він це для того, щоб урятуватися від нудьги. Так він "нарятував" на понад 30 комп'ютерних ігор у віці 9 років.

Дев'ятирічний Безіл Окапара з Лагоса придумує ігри одну за однією, коли йому нудно. Навички створення комп'ютерних ігор він освоїв у навчальному таборі для дітей від 5 до 15 років, куди його записав батько.

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Безіл Окпара-старший давно придивлявся до свого сина, який досить упевнено грав в ігри з малого віку. Батько купив планшет своїй дитині, коли тому виповнилося чотири роки. А через кілька років влаштував сина до табору для тих, хто хоче подружитися з новими технологіями, а також більше дізнатися про те, що таке робототехніка і віртуальна реальність.

До створення власних ігор хлопчик підійшов до 7 років. Вундеркінд освоїв безкоштовний додаток для програмування Scratch 2, що дозволяє користувачам "конструювати" ігри й анімацію. І всього за два роки у хлопчини в цілому накопичилося понад 30 авторських ігор. Їх він називає у залежності від їх змісту.

Ігри доступні для користувачів, які працюють з програмою Scratch 2. А ось гру "Жаб'ячі атаки", за словами татуся хлопчика, незабаром можна буде знайти у магазині Google Play.

Ким хлопчик буде, коли виросте, говорити рано. Можливо, продовжить розвиватися в уже освоєному напрямку. Крім того, в Африці зростають інвестиції з боку технологічних гігантів Google і Microsoft. А це дає надію Безілу та іншим талановитим дітям, як він, стати в майбутньому зірками програмування.

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