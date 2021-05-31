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Вчені розповіли про користь казок на ніч

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Казка Білосніжка - фото 1
Казка Білосніжка / animexx

Читання або оповідання історій (казок) знижує біль і стрес, а також збільшує рівень окситоцину у госпіталізованих дітей. У дослідженні проаналізували дані 81 дитини у віці від 2 до 7 років з різними клінічними станами.

Дітей помістили у відділення інтенсивної терапії однієї з лікарень Сан-Паулу. В рамках експерименту 41 з них читали дитячі казки протягом 25-30 хвилин, а контрольній групі з 40 дітей загадували загадки протягом аналогічного періоду, пише nepeantutoring.

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До і після кожного сеансу у дітей збирали зразки слини, щоб проаналізувати коливання кортизолу і окситоцину – гормонів, пов'язаних зі стресом і емпатією. Крім того, діти пройшли суб'єктивний тест, що дозволяє оцінити рівень болю, який вони відчували до і після участі в заняттях.

Як виявилося, обидва види взаємодії з дітьми принесли позитивний ефект, знизивши рівень кортизолу і збільшили вироблення окситоцину. Відчуття болю і дискомфорту також зменшилося, за остаточною оцінкою самих дітей. Однак ефект від читання казок виявився більш вираженим. "Дитина за допомогою фантазії може випробовувати відчуття і думки, які переносять його або її в інший світ, місце, що відрізняється від лікарняної палати", – зазначає один з авторів дослідження Гільєрме Брокінгтон.

Казка на ніч - фото 461559
Казка на ніч / subscribe

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