Лист Ейнштейна з формулою E = mc² пустили з молотка за шалену суму

На бостонському аукціоні RR Auction продали аркуш з листом Альберта Ейнштейна польсько-американському фізику Людовику Зільбенштейну. Він містить знамениту формулу E = mc², яка б означала еквівалентність маси і енергії.

Лист датується 26 жовтня 1946 року. Ейнштейн використовував аркуш формату 215,9 × 279,4 мм – це трохи коротший і ширший, якщо порівнювати зі звичним нам A4. У листі учений відповідав Зільберштейну на питання до своїх теорій, йдеться на сайті аукціону.

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Сам лот взявся з особистого архіву Зільберштейна, який продали його нащадки. В аукціоні брали активну участь п'ять осіб, але після того, як вартість перевищила 700 тисяч доларів, залишилося тільки два претенденти. Ім'я того, хто в підсумку купив лист за 1 243 707 доларів, не розкривається.

Архівісти з проєкту "Статті Ейнштейна" з університету в Єрусалимі, де є документи науковця, стверджують, що в світі є тільки три рукописні тексти вченого з цією формулою, що стала фундаментальним концептом сучасної фізики.

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