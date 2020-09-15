Вчені розповіли про корисні властивості застуди

Вчені прийшли до висновку, що риновірус, який провокує звичайну застуду, може блокувати вірус грипу.

Риновірус вважається найчастішою причиною застуди. Однак крім неприємного нездужання цей вірус може послужити і хорошу службу. Американські дослідники виявили, що риновірус активізує противірусний захист організму і тим самим може допомогти запобігти зараженню дихальних шляхів вірусом грипу.

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Дослідники вивчили клінічні дані більше 13 тисяч пацієнтів, який лікували в лікарні Нью-Хейвена з симптомами респіраторної інфекції за три роки. Виявилося, що люди, які перенесли риновірус, протягом кількох наступних місяців не заражалися вірусом грипу. На думку фахівців, у 2009 році сезонний спалах риновірусної інфекції в Європі міг уповільнити поширення свинячого грипу H1N1.

Щоб перевірити, як взаємодіють риновірус і вірус грипу, вчені створили в лабораторії тканину дихальних шляхів людини зі стовбурових клітин. Дослідники виявили, що вірус грипу виявився безсилий, якщо раніше клітини піддавалися впливу риновірусу.

Застуда

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