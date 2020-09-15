Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Вчені розповіли про корисні властивості застуди

  • 30
Застуда - фото 1
Застуда / mamandarin

Вчені прийшли до висновку, що риновірус, який провокує звичайну застуду, може блокувати вірус грипу.

Риновірус вважається найчастішою причиною застуди. Однак крім неприємного нездужання цей вірус може послужити і хорошу службу. Американські дослідники виявили, що риновірус активізує противірусний захист організму і тим самим може допомогти запобігти зараженню дихальних шляхів вірусом грипу.

І ще: Скоро покупка нового авто не приноситиме задоволення, і ось чому

Дослідники вивчили клінічні дані більше 13 тисяч пацієнтів, який лікували в лікарні Нью-Хейвена з симптомами респіраторної інфекції за три роки. Виявилося, що люди, які перенесли риновірус, протягом кількох наступних місяців не заражалися вірусом грипу. На думку фахівців, у 2009 році сезонний спалах риновірусної інфекції в Європі міг уповільнити поширення свинячого грипу H1N1.

Щоб перевірити, як взаємодіють риновірус і вірус грипу, вчені створили в лабораторії тканину дихальних шляхів людини зі стовбурових клітин. Дослідники виявили, що вірус грипу виявився безсилий, якщо раніше клітини піддавалися впливу риновірусу.

Застуда - фото 425545
Застуда

Це цікаво: Як побороти похмілля: 4 перевірені способи

Джерело: sciencedaily
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
  • 08 вересня, 18:00
  • 5046
Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
  • 07 вересня, 21:26
  • 1226
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 7249
Загрузка...
Новини