Вчені розповіли про головну перевагу вегетаріанців над м'ясоїдами

Нове дослідження дозволило по-новому поглянути на те, як дієта, багата на червоне м'ясо, збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Фахівці виявили, що побічний продукт, який утворюється під час перетравлення кишковими бактеріями певних поживних речовин, що містяться в червоному м'ясі та інших продуктах тваринного походження, збільшує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту, пише getvegetable.

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Йдеться про речовину під назвою ТМАО (триметиламін N-оксид). Ця молекула сприяє розвитку атеросклерозу та утворенню тромбів.

Дослідники з'ясували, що основним джерелом TMAO у кишківнику людини були мікроби Emergencia timonensis. У вегетаріанців та веганів спостерігається дуже низький рівень цього мікроба у кишківнику, тоді як у м'ясоїдів – високий. Результати дослідження можуть стати в пригоді для розробки терапії, спрямованої на зниження ризику серцево-судинних захворювань, пов'язаних з дієтою.

Вчені розповіли про головну перевагу вегетаріанців над м'ясоїдами

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