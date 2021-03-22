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Через все поле: у Португалії воротар забив вражаючий гол ударом від своїх воріт (відео)

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Через все поле: у Португалії воротар забив вражаючий гол ударом від своїх воріт (відео) - фото 1

У матчі другого за силою португальського дивізіону між "Варзімом" і "Мафрою" був забитий неймовірний гол. Відзначився майже 100-метровим ударом 38-річний голкіпер господарів Рікарду Нунєс.

Так, на 52-й хвилині зустрічі воротар першої команди Рікарду Нунєс сильно вибив м'яч за межі штрафного. М'яч стрімко набрав швидкість, вдарився об газон і перелетів через воротаря суперників Карлоса Енрікеса, який не зміг розрахувати траєкторію польоту і пропустив його у сітку. Відео моменту опублікували у Twitter.

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Нунєс розповів, що завжди намагається відправити м'яч якнайдалі на половину поля суперника, а в цій ситуації йому допоміг сильний вітер.

"Це був неймовірний момент. Не тільки тому, що воротарям рідко вдається відзначитися, а ще й з тієї причини, що цей гол став для мене другим в кар'єрі. Він був забитий на тому ж стадіоні і в складі тієї ж команди", – поділився враженнями Нунєс.

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