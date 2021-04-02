На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вартість капітанської пов'язки Роналду на аукціоні в Сербії досягла рекорду
-
- 15
Ціна капітанської пов'язки нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду сягнула 10 мільйонів 886 тисяч євро на благодійному аукціоні в Сербії.
Про це інформує сайт торгового майданчика. Така велика цифра на аукціоні викликала сумніви у сербських ЗМІ стосовно платоспроможності тих, хто запропонував таку суму.
І ще: Через все поле: у Португалії воротар забив вражаючий гол ударом від своїх воріт (відео)
Нагадаємо, цю пов'язку Роналду кинув на землю під час відбіркового матчу ЧС-2022 Сербія – Португалія (2:2), який пройшов у Белграді 27 березня. На 93-й хвилині голландський арбітр Денні Маккелі не зарахував гол Роналду після того, як м'яч перетнув лінію воріт.
Після обурення 36-річного Роналду суддя покарав гравця жовтою карткою, а після матчу футболіст кинув капітанську пов'язку на поле. Її підібрав один із робітників арени. Він вирішив використовувати цю пов'язку в благодійних цілях і віддав її в гуманітарну організацію "Разом за життя", щоб допомогти дитині, на ім'я Гаврило Джурджевіч. У немовляти спінальна м'язова атрофія. На лікування потрібно 2,5 мільйона євро. Зрозуміло, що його сім'я не здатна дістати такі гроші. Засновник гуманітарної організації Йован Шиміч повідомив, що пов'язка Роналду на три дні буде виставлена на аукціон.
Це цікаво: Італійський Інтер презентував нову емблему клубу
-
18:45Холостяк 11 сезон 5 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
-
18:26Експерти iFixit розібрали OnePlus 9 Pro: вердикт виявився не вельми втішним
-
18:14Гороскоп на 3 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Вийшов перший трейлер мультфільму Мітчелли проти машин: дивитися усім
-
17:42У Швеції пенсіонерів закликали вакцинуватися за допомогою Гарольда, що приховує біль: фото
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:25Чому не виходить схуднути: 8 головних причин
-
17:11Цей геніальний трюк робить каву смачною та допомагає схуднути
-
16:52Вартість капітанської пов'язки Роналду на аукціоні в Сербії досягла рекорду
-
16:4215 тисяч бджіл поселилися в автомобілі чоловіка, поки він ходив до магазину: фотофакт
-
16:21Дженніфер Лопес позувала у розідраній весільній сукні (ФОТО)
-
16:12MG придумала електричний родстер для покоління Z: як він виглядатиме
-
15:54Творці Ріка і Морті показали кумедну заставку мультсеріалу до 1 квітня: відео
-
15:20Манія чистоти: чим небезпечна пристрасть до ідеального порядку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:53Представлено realme X7 Pro Extreme Edition: потужний смартфон з приємною ціною
-
14:31Предмети-обереги, які мають бути в кожному домі
-
14:16Виверження вулкана в Гватемалі: на відео показали, як лава поглинула будинок
-
13:55Донька Джонні Деппа прикрасила обкладинку модного журналу
-
13:41Принца Гаррі сфотографували на пляжі у Каліфорнії: ексклюзивні знімки
-
13:22Телескоп TESS знайшов понад дві тисячі нових екзопланет
-
13:13Мільйон доларів за 6 годин: юна реперка заробила шалені гроші в OnlyFans
-
12:54У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років
-
12:40Відбілювання зубів: наскільки воно безпечне?
-
12:14Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
17:25Чому не виходить схуднути: 8 головних причин
-
15:20Манія чистоти: чим небезпечна пристрасть до ідеального порядку
-
12:14Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 квітня
-
07:44У Києві бачили люксовий Rolls-Royce Phantom за 18 мільйонів гривень
- 01 квітня
-
21:185 простих хитрощів, які подарують максимум задоволення під час сексу
-
18:45Як змінювалася найкрасивіша жінка року за версією People: фото 18+
-
15:52Не все червоне м'ясо однаково шкідливе для здоров'я: науковці
-
12:25Тест на тип особистості: виберіть жінку на картинці
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня
-
07:20Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 31 березня
-
21:19УКРАЇНА ▶ КАЗАХСТАН онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:49Звички багатих людей, які варто кожному взяти на озброєння
-
15:25ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись
-
12:15Юен Макгрегор святкує 50-річчя: нові фільми з актором
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 березня
-
07:31Смачна альтернатива воді з лимоном зранку натщесерце
- 30 березня
-
21:19Порноакторка Мейтленд Уорд порадила, як покращити секс у стосунках
-
17:17Що робити щодня, щоб бути щасливим та успішним: 4 прості ідеї
-
15:33Автопідстави на дорогах: 4 популярні схеми шахраїв та як правильно діяти водіям
-
12:17Карантин з користю: домашні досягнення людей з усього світу (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 березня
-
07:20Ця автомобільна компанія стала найдорожчою у світі
- 29 березня
-
20:16Ця 64-річна гаряча білявка підкорює чоловічі серця своїм виглядом
-
17:19Як змінюється мода на інтер'єри: від 18 століття і до майбутнього