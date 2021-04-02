Вартість капітанської пов'язки Роналду на аукціоні в Сербії досягла рекорду

Ціна капітанської пов'язки нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду сягнула 10 мільйонів 886 тисяч євро на благодійному аукціоні в Сербії.

Про це інформує сайт торгового майданчика. Така велика цифра на аукціоні викликала сумніви у сербських ЗМІ стосовно платоспроможності тих, хто запропонував таку суму.

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Нагадаємо, цю пов'язку Роналду кинув на землю під час відбіркового матчу ЧС-2022 Сербія – Португалія (2:2), який пройшов у Белграді 27 березня. На 93-й хвилині голландський арбітр Денні Маккелі не зарахував гол Роналду після того, як м'яч перетнув лінію воріт.

Після обурення 36-річного Роналду суддя покарав гравця жовтою карткою, а після матчу футболіст кинув капітанську пов'язку на поле. Її підібрав один із робітників арени. Він вирішив використовувати цю пов'язку в благодійних цілях і віддав її в гуманітарну організацію "Разом за життя", щоб допомогти дитині, на ім'я Гаврило Джурджевіч. У немовляти спінальна м'язова атрофія. На лікування потрібно 2,5 мільйона євро. Зрозуміло, що його сім'я не здатна дістати такі гроші. Засновник гуманітарної організації Йован Шиміч повідомив, що пов'язка Роналду на три дні буде виставлена ​​на аукціон.

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