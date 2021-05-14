Вчені розповіли, коли відбулося останнє виверження вулкана на Марсі

Американські планетологи прийшли до висновку, що останнє виверження вулкана на Червоній планеті могло статися менш як 50 000 років тому. Детальніше про явище читайте далі.

Місцем останнього виверження називають рівнину Елізій. Раніше вважалася, що невеликі локальні виверження вулканів на Марсі припинилися близько трьох мільйонів років тому, а основна активність відбувалася 3-4 мільярди років тому, пише zazoom.

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У районі рівнини Елізій є серія розломів, які називаються борознами Цербера. Тут дослідники зафіксували високу теплову інерцію і скупчення піроксену і кальцію. Аналогічні місця на Місяці і Меркурії вважаються слідами вибухової вулканічної активності.

Місце останнього виверження розташоване на відстані близько 1600 кілометрів від посадкового модуля НАСА InSight, який вивчає тектонічну активність на Марсі з 2018 року. В районі борозен Цербера були локалізовані два землетруси. Можливо, вони пов'язані з рухом магми на глибині. Дослідники не виключають, що вулканічна активність все ще може відбуватися в надрах Червоної планети.

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