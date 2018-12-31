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Вчені розповіли, до чого призведе місяць без алкоголю

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Вчені розповіли, до чого призведе місяць без алкоголю - фото 1

Відмова від алкоголю впродовж місяця призводить до того, що люди починають контролювати кількість споживаного алкоголю.

Місячна відмова від алкоголю сприяє підвищенню тонусу організму. До такого висновку прийшли вчені з університету Сассекса.

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За даними дослідників, це також призводить до подальшого скорочення вживання спиртного. Як відзначають фахівці, відмова від алкогольних напоїв, зокрема, дозволяє заощадити гроші.

Вчені розповіли, до чого призведе місяць без алкоголю - фото 298659

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Джерело: eurekalert
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