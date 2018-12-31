Вчені розповіли, до чого призведе місяць без алкоголю

Відмова від алкоголю впродовж місяця призводить до того, що люди починають контролювати кількість споживаного алкоголю.

Місячна відмова від алкоголю сприяє підвищенню тонусу організму. До такого висновку прийшли вчені з університету Сассекса.

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За даними дослідників, це також призводить до подальшого скорочення вживання спиртного. Як відзначають фахівці, відмова від алкогольних напоїв, зокрема, дозволяє заощадити гроші.

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