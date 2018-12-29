Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Фахівці розповіли про користь алкоголю для серця

  • 10
Як алкоголь впливає на здоров'я - фото 1
Як алкоголь впливає на здоров'я / pexels

Люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями і в міру вживають алкоголь, в середньому живуть на рік довше, ніж непитущі або ті, хто зловживає алкоголем. До такого висновку прийшли вчені з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі (США).

Вчені проаналізували дані про здоров'я 6 тисяч літніх американців. Дослідження проводилося впродовж 24 років. За цей час у частині учасників експерименту розвинулася серцева недостатність від легкої до тяжкої форми.

І ще: Супрун розповіла, чи допоможе активоване вугілля від похмілля

Щоб з'ясувати, як вживання алкоголю позначається на тривалості життя людей із захворюваннями серця, добровольців розділили на три групи: одна група не пила спиртне, інша – помірно вживала і група, котра зловживала алкоголем.

Помірне вживання алкоголю позитивно впливає на серцево-судинну систему - фото 298433
Помірне вживання алкоголю позитивно впливає на серцево-судинну систему

З'ясувалося, що перші і треті після постановки діагнозу "серцева недостатність" в середньому жили 2600-2700 днів, а ті, хто вживав алкоголь у невеликій кількості проживали близько 3100 днів (в середньому на 1-1,5 року більше за дві інші групи.

Вчені відзначили, що причини такого впливу спиртного поки не вивчені до кінця, однак такі види алкоголю, як вино і пиво, здатні розширювати судини і знижувати тиск.

Читайте також: Ця спеція позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи

Джерело: jamanetwork
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
  • 26 грудня, 18:05
  • 3797
Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 24 грудня, 07:14
  • 1092
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 952647
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Алкоголь