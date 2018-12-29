Фахівці розповіли про користь алкоголю для серця

Люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями і в міру вживають алкоголь, в середньому живуть на рік довше, ніж непитущі або ті, хто зловживає алкоголем. До такого висновку прийшли вчені з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі (США).

Вчені проаналізували дані про здоров'я 6 тисяч літніх американців. Дослідження проводилося впродовж 24 років. За цей час у частині учасників експерименту розвинулася серцева недостатність від легкої до тяжкої форми.

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Щоб з'ясувати, як вживання алкоголю позначається на тривалості життя людей із захворюваннями серця, добровольців розділили на три групи: одна група не пила спиртне, інша – помірно вживала і група, котра зловживала алкоголем.

Помірне вживання алкоголю позитивно впливає на серцево-судинну систему

З'ясувалося, що перші і треті після постановки діагнозу "серцева недостатність" в середньому жили 2600-2700 днів, а ті, хто вживав алкоголь у невеликій кількості проживали близько 3100 днів (в середньому на 1-1,5 року більше за дві інші групи.

Вчені відзначили, що причини такого впливу спиртного поки не вивчені до кінця, однак такі види алкоголю, як вино і пиво, здатні розширювати судини і знижувати тиск.

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