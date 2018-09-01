Чим корисний чорний шоколад

Чому не варто відмовлятись від шоколаду

Науковці розповіли, чому не варто відмовлятись від чорного шоколаду і чим цей смаколик корисний для здоров'я.

Дослідники упродовж тривалого часу стежили за здоров'ям піддослідних, які регулярно їли шоколад та які зовсім не вживали його. Виявилось, що ті, хто не відмовився від смаколиків, мали нижчі ризики розвитку серцево-судинних захворювань. Річ у тому, що у шоколаді є чимало антиоксидантів та поліфенолів, які позитивно впливають на організм.

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До того ж, медики виявили, що інколи шоколад має ефективнішу дію проти кашлю, аніж ліки. Пояснюється це тим, що у какао є теобромін, який послаблює активність блукаючого нерва, який і викликає кашель.

Експерти також розповіли, що якісний чорний шоколад допомагає покращити пам'ять, абстрактне мислення та уміння аналізувати інформацію.

Чому не варто відмовлятись від шоколаду

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