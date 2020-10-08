Учені назвали ознаку, яка свідчить про те, що чоловік може зраджувати

Науковці не стомлюються визначати риси чоловіків, які могли б свідчити про ймовірність зрад. Так, команда китайських психологів виявила ще одну ознаку, яка передбачає чоловічі стрибки у гречку.

Виявилося, чоловіки з низьким голосом мають схильність зраджувати своїм партнерам частіше, ніж представники сильної половини людства, чий голос високий.

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Дослідження вчених ґрунтується на експерименті, в якому брали участь гетеросексуальні студенти, які на той момент перебували у стосунках – 116 хлопців і 145 дівчат. Середній вік обох груп становив приблизно 20 років. Усіх учасників попросили прочитати вголос набір слів, а потім оцінити свою вірність у стосунках за семибальною шкалою.

Як виявилося, хлопці з низьким голосом частіше за інших ставили собі низьку оцінку, натомість хлопці з високим голосом і більшість дівчат з будь-яким голосом високо оцінили свою здатність зберігати вірність.



Чоловіки з низьким голосом схильні зраджувати частіше

Команда припустила, що весь секрет криється у тестостероні – чим вищий рівень цього гормону, тим нижчий голос. За словами психологів, високий тестостерон і спонукає чоловіків до безладних статевих зв'язків. До того ж низький голос подобається жінкам і асоціюється зі здоровим потомством, яке може дати чоловік. Дослідження 2013 року також ще показало, що жінки самі схильні вважати чоловіків з низьким голосом схильними до зрад, а тому частіше вибирають їх як партнерів для коротких інтрижок.

Проте автори цього дослідження попереджають про можливі неточності в результатах – щонайменше тому що учасниками експерименту були студенти, які перебували у тимчасових стосунках, а тому їх погляди на шлюб і вірність могли бути недостатньо зрілими.

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