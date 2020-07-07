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Вчені розповіли, чи виробляється імунітет до коронавірусу

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Вірус - фото 1
Вірус / bbc

Тільки у 5% обстежених жителів Іспанії виробилися антитіла до коронавірусу. Такі результати отримані під час дослідження.

При цьому наявність антитіл до COVID-19 виявилася нижча 3% у жителів прибережних регіонів Іспанії, але вища в районах, де сталися спалахи захворювання.

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Попри велике поширення COVID-19 в Іспанії, наявність антитіл залишається низькою і дуже недостатньою для забезпечення колективного імунітету, підкреслюють автори дослідження. Колективний імунітет досягається, коли достатня кількість людей заражається вірусом, щоб зупинити його поширення. Щоб захистити неінфікованих, від 70% до 90% населення мають мати імунітет. "У цій ситуації дотримання соціальної дистанції і зусилля з виявлення нових випадків та ізоляції хворих і їхніх контактів необхідні для боротьби з епідемією в майбутньому", – підкреслюють в доповіді.

Нагадаємо, раніше в Південній Кореї вчені визначили 38 антитіл, здатних нейтралізувати коронавірус. Позитивні властивості цих антитіл можуть бути застосовані для лікування тих, що заразилися.

Вчені розповіли, чи виробляється імунітет до коронавірусу - фото 414483

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Джерело: bbc
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