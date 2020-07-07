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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 7 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 7 липня: в Україні виявлено 49 607 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 564 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 7 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 96 186 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 49 607
Одужали 22 193
Померли 1 283

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 665) та у Львівській області (6 445). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 979

Волинська область

 2 788

Дніпропетровська область

 1 116

Донецька область

 686

Житомирська область

 1 469

Закарпатська область

 3 458

Запорізька область

 598

Івано-Франківська область

 2 744

Кіровоградська область

 663

Київ

 5 665

Київська область

 2 809

Львівська область

 6 445

Луганська область

 85

Миколаївська область

 461

Одеська область

 1 919

Полтавська область

 325

Рівненська область

 4 228

Сумська область

 321

Тернопільська область

 2 108

Харківська область

 2 416

Херсонська область

 196

Хмельницька область

 842

Чернівецька область

 5 032

Черкаська область

 678

Чернігівська область

 576

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 7 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 7 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-07-2020:

Захворіли 11 747 823
Одужали 6 741 839
Померли 550 870

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 7 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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