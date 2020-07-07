Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 7 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 7 липня: в Україні виявлено 49 607 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 564 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 7 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 96 186 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 49 607 Одужали 22 193 Померли 1 283

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 665) та у Львівській області (6 445). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 979 Волинська область 2 788 Дніпропетровська область 1 116 Донецька область 686 Житомирська область 1 469 Закарпатська область 3 458 Запорізька область 598 Івано-Франківська область 2 744 Кіровоградська область 663 Київ 5 665 Київська область 2 809 Львівська область 6 445 Луганська область 85 Миколаївська область 461 Одеська область 1 919 Полтавська область 325 Рівненська область 4 228 Сумська область 321 Тернопільська область 2 108 Харківська область 2 416 Херсонська область 196 Хмельницька область 842 Чернівецька область 5 032 Черкаська область 678 Чернігівська область 576

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-07-2020:

Захворіли 11 747 823 Одужали 6 741 839 Померли 550 870 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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