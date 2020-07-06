Чи передається коронавірус через взуття: відповідь медиків

У МОЗ продовжують розповідати важливу інформацію про пандемію коронавірусу, а також розвінчувати нові міфи. Цього разу експерти розповіли, чи справді вірус може переноситись через взуття.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я в соцмережі Facebook щодня публікують не лише дані про ситуацію з коронавірусом, а й регулярно нагадують про правила безпеки та спростовують неправдиву інформацію. Цього разу фахівці підняли тему, чи справді Covid-19 здатен переноситись через взуття.

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"Черговий міф, який поширився через відсутність правдивих даних: коронавірус передається через взуття. Але взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про зараження. Втім, повернувшись з вулиці, краще змінити вуличне взуття на домашнє. Будьте здоровими!", – наголошують медики.

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