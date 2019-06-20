Вчені розкрили таємницю малюнків у пустелі Наска

Японські вчені з університетів Хоккайдо і Ямагата змогли ідентифікувати на загадкових геогліфах Наска кілька видів перуанських птахів. Також вони висунули гіпотезу, чому ці птахи привернули інтерес древніх людей.

Повідомляється, що на малюнках помітили кілька перуанських птахів, які здаються екзотичними для регіону, і подальші вивчення можуть допомогти пояснити їхнє значення. Відомо, що вік 16 геогліфів становить близько двох тисяч років.

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На древніх геоліфах помітили екзотичних птахів

Лінії і геогліфи пустельних плато Наска і Пальпа розташовані приблизно у 400 кілометрах на південь від Ліми (Перу) і утворюють об'єкт всесвітньої спадщини, що займає площу близько 450 квадратних кілометрів.

Вони були створені між 400 р до н.е. і 1000 р н.е. людьми, які проживали на території до інків. Включають ці зображення прості лінії, геометричні малюнки і малюнки тварин і рослин. Більшість цих офортів настільки великі, що їх краще розглядати на аерофотознімках. Ідентифікація того, що вони представляють, є першим кроком до розгадки таємниці, чому вони були намальовані.

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