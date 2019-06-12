Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

Gucci займеться реставрацією історичних місць Риму та Ватикану

  • 11
У Gucci планують повернути первозданну красу пам'яток міста - фото 1
У Gucci планують повернути первозданну красу пам'яток міста

Модний дім Gucci у рамках свого нового проекту "Тарпейська скеля: між легендою та майбутнім" оголосив про плани реставрувати історичні пам'ятки Риму та Ватикану.

У планах у бренду оновити ландшафт Капітолійського пагорба та сад Бельведерського палацу. На цю справу компанія виділить півтора мільйона євро.

І ще: В Уельсі з моря повернувся доісторичний ліс: фото

Для нас велика честь допомогти Вічному місту, батьківщині креативного директора бренду Алессандро Мікеле. Я нескінченно радий брати участь у проекті, який поверне Риму та його відвідувачам Тарпейську скелю, – прокоментував виконавчий директор Gucci Марко Біццарі.

У реставрацію Gucci вкладе півтора мільйона євро - фото 333804

У реставрації буде брати участь також міська рада Риму. Роботи планують завершити до 2021 року.

Читайте також: Забута шахова фігура виявилася реліквією, яку оцінили у мільйон фунтів стерлінгів

Джерело: Ancient Origins
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 909
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
  • Вчора, 17:21
  • 779
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1531913
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Історія Італія