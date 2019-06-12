Gucci займеться реставрацією історичних місць Риму та Ватикану

Модний дім Gucci у рамках свого нового проекту "Тарпейська скеля: між легендою та майбутнім" оголосив про плани реставрувати історичні пам'ятки Риму та Ватикану.

У планах у бренду оновити ландшафт Капітолійського пагорба та сад Бельведерського палацу. На цю справу компанія виділить півтора мільйона євро.

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Для нас велика честь допомогти Вічному місту, батьківщині креативного директора бренду Алессандро Мікеле. Я нескінченно радий брати участь у проекті, який поверне Риму та його відвідувачам Тарпейську скелю, – прокоментував виконавчий директор Gucci Марко Біццарі.

У реставрації буде брати участь також міська рада Риму. Роботи планують завершити до 2021 року.

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