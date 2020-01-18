Вчені розкрили секрет виникнення життя на Землі

В Європейській південній обсерваторії астрономи розповіли, як на Землі зародилося життя.

Фахівці дізналися, як на нашу планету потрапив фосфор, що лежить в основі ДНК і білків.

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Астрономи вивчили зоретворну область під назвою AFGL 5142 за допомогою радіотелескопу ALMA. Дані спектра радіовипромінювання показали, які саме молекули наявні в цій області. Виявилося, що в хмарах газу навколо нових зірок є молекули монооксиду фосфору. Такі ж молекули були виявлені в кометі 67P/Чурюмова-Герасименка, що обертається навколо Юпітера.

Вчені вважають, що комети захоплюють ці молекули, і таким чином фосфор міг потрапити на Землю, принісши "будівельний" матеріал для ДНК і білків.

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