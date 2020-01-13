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Чому світяться очі: феномен вперше зняли на фото

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Феномен світіння очей - фото 1
Феномен світіння очей / dailymail

Вчені довгий час не могли зафіксувати загадкове світіння, про яке говорили пацієнти, які проходили променеву терапію. Але нарешті, це вдалося.

Американські вчені зняли на фото таємничий феномен світіння людських очей під час променевої терапії.

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Фахівці зуміли не тільки зафіксувати світіння, а й розкрити його таємницю. Виявляється, що багато хто з пацієнтів, що проходять променеву терапію, кажуть про те, що бачать спалахи синього світла. Дослідники дізналися, що це світіння є так званим черенковським випромінюванням. Коли людина проходить радіотерапію, організм піддається випромінюванню. Під час проходження заряджених частинок крізь склоподібне тіло очей і може виникати таке світіння.

Пацієнти бачать його навіть із заплющеними очима тому, що воно виникає всередині очного яблука. Саме це довгий час ускладнювало вивчення такого феномена.

Чому світяться очі: феномен вперше зняли на фото - фото 379569

Чому світяться очі: феномен вперше зняли на фото - фото 379570

Чому світяться очі: феномен вперше зняли на фото - фото 379571

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Джерело: redjournal
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