Вчені розкрили секрет гігантського латаття

Деяке листя рослини з роду Вікторія здатне витримувати вагу до 50 кілограмів. Під час росту листя набирають по 40 сантиметрів на день і в результаті досягають майже трьох метрів у діаметрі!

Усіх, хто хоч раз бачив листя гігантського латаття, цікавить питання, що забезпечує їм стійкість на воді. Дослідники працювали з лататтям, що ростуть у Ботанічному саду Оксфордського університету. Як виявилося, розгадка у характерному малюнку на нижній стороні листя, пише phys.

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Вчені порівняли листя амазонського гігантського латаття з листям німфеї. У цього поширеного виду листя зазвичай не перевищують 30 сантиметрів. Також було проведено математичне моделювання. Виявилося, що листя латаття Вікторія на кілька рядків жорсткіше за листя німфеї. Це цілком очікувано, оскільки товщина судин, що виступають, у гігантського амазонського латаття набагато більша, ніж у німфеї.

Як пояснюють автори роботи, листя дрібніших видів латаття більше нагадує плоскі диски, тоді як у латаття з роду Вікторії вони мають яскраво виражену судинну структуру. Це сприяє росту гігантського листя і допомагає утримувати їх на плаву.

Вчені розкрили секрет гігантського латаття

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