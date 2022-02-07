Археологи знайшли учнівські зошити стародавніх єгиптян: фотофакт

Археологи виявили у Єгипті понад 18 тисяч остраконів. Битий глиняний посуд у давнину був дешевим і доступним матеріалом для письма. Написи на нього наносили чорнилом або гострими предметами.

Знахідка зроблена під час розкопок у стародавньому місті Атрібіс, розташованому в дельті Нілу. Відомо, що з ранньої епохи Птолемеїв і до кінця IV століття нашої ери в Атрибісі була добре розвинена гончарна промисловість. Тож матеріал для остраконів був усюди, пише thehistoryblog.

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Написи на більшості виявлених остраконів зроблено демотичним листом, що застосовувався на пізніх стадіях розвитку єгипетської мови, у період між VII століттям до нашої ери та V століттям нашої ери. Також були знайдені остракони з грецькими написами. Були знайдені остракони і без написів. На них були зображені тварини, люди, боги та геометричні постаті.

Оскільки остракони зазвичай можуть багато розповісти про побут стародавніх єгиптян, археологів особливо цікавило зміст написів. На черепках збереглися імена, списки продуктів та різноманітних предметів повсякденного побуту. Деякі з остраконів були частиною навчального процесу.

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