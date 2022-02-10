На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Розкрита найзагадковіша таємниця життя Марко Поло
-
- 116
У Державному архіві Венеції знайшли доказ існування раніше невідомої дочки Марко Поло, на ім'я Аньєзе. Це фрагмент її заповіту, написаний 7 липня 1319 року. Дівчина померла у віці 20 років.
У документі як виконавці волі покійної значаться три душоприказники: чоловік Ніколо Кальбо, батько Марко Поло і ще один родич Стефано Поло, пише theguardian.
Це цікаво: Археологи знайшли учнівські зошити стародавніх єгиптян: фотофакт
Офіційно венеціанський купець і мандрівник Марко Поло був одружений лише один раз. Його дружина – Доната Бадоєр – належала до старовинного венеціанського роду патриціїв. Від цього союзу Марко Поло мав трьох дочок: Фантіна, Беллела і Морета.
Дослідники вважають, що Аньєзе народилася до укладання цього союзу, у 1300 році. На цей рік вказує й насичена біографія мандрівника. У 1295 він повернувся до Венеції після тривалого перебування в Китаї. Після поразки у битві при Курцоле в 1298 Поло потрапив у полон до генуезців і був там до травня 1299 року.
В інших сімейних документах Поло також є натяки на існування Аньєзе. Проте лише виявлення її заповіту у державному архіві Венеції дає переконливі докази, що вона була дочкою знаменитого мандрівника.
І ще: Науковці дослідили скам'янілості тварин, яким понад 500 мільйонів років
-
09:47В Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
08:50Астроном зняв на відео ракету Ілона Маска, яка впаде на Місяць
-
08:22Як перестати заїдати стрес: 4 прості поради
-
07:49Блогери порівняли зум камер Samsung Galaxy S22 Ultra, S21 Ultra і S20 Ultra
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
07:18Ці продукти здатні дуже швидко зіпсувати шкіру
- 10 лютого
-
21:48Науковці назвали 2 продукти, які допоможуть вам швидше заснути
-
21:1411 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
20:22Зевс пішов на пенсію: дивіться круту рекламу BMW зі Шварценеггером і Хайєк
-
19:52Американець продав анімацію зі смітником за 250 тисяч доларів
-
19:20Нацвідбір на Євробачення 2022: коли і де дивитися фінал
-
18:48Disney назвав дату виходу серіалу про джедая з "Зоряних війн"
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:15Гороскоп на 11 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Букмекери розповіли, хто може представити Україну на Євробаченні 2022
-
17:19Учені розповіли, яка музика подобається екстравертам, а яка – інтровертам
-
16:49Samsung Galaxy S22 Ultra випробували у популярних іграх: на що він здатний
-
16:21Lexus показав свій новий електричний суперкар, який стане спадкоємцем LFA
-
15:48Автори "Футурами" випустять продовження оригінального мультсеріалу
-
15:19Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото
-
14:50Представлено Galaxy S22 Ultra: усе, що потрібно знати про новинки від Samsung
-
14:16Американський фігурист Натан Чен встановив новий світовий рекорд: відео
-
13:46Що таке соціальна тривожність і як вона впливає на стосунки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
07:18Ці продукти здатні дуже швидко зіпсувати шкіру
- 10 лютого
-
20:49Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
17:51Букмекери розповіли, хто може представити Україну на Євробаченні 2022
-
14:50Представлено Galaxy S22 Ultra: усе, що потрібно знати про новинки від Samsung
-
12:2510 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень
-
08:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:22Мешканка Нідерландів перетворила старе зерносховище на крутий будинок
- 09 лютого
-
21:48Найгарячіші образи Хлої Морец за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:50Якою має бути зарплата для комфортного життя: відповідь українців
-
14:505 вагомих причин працювати стоячи бодай 1 годину на день
-
12:19Том Гіддлстон святкує 41-річчя! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого
-
07:13У дусі ретро: Skoda відновила унікальне гоночне купе з 60-х
- 08 лютого
-
20:22Як виглядає найбільш несподіваний тренд у макіяжі 2022
-
17:18Я, "Побєда" і Берлін: дивіться трейлер комедійного фільму за повістю Кузьми Скрябіна
-
15:17Як часто потрібно міняти постіль: поради, які ігнорують майже усі
-
12:50Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
07:47В ОАЕ презентують човен з водневими двигунами, який зможе літати на висоті 80 см над водою
- 07 лютого
-
20:20Як змінювалася карколомна красуня Елізабет Херлі: фото 18+
-
18:40Як приготувати той самий класичний торт Снікерс: покроковий рецепт
-
15:19Названо найбільших пліткарів серед знаків Зодіаку: хто потрапив у цей список
-
12:50Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого