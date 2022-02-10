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Розкрита найзагадковіша таємниця життя Марко Поло

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Марко Поло - фото 1
Марко Поло / gettyimages

У Державному архіві Венеції знайшли доказ існування раніше невідомої дочки Марко Поло, на ім'я Аньєзе. Це фрагмент її заповіту, написаний 7 липня 1319 року. Дівчина померла у віці 20 років.

У документі як виконавці волі покійної значаться три душоприказники: чоловік Ніколо Кальбо, батько Марко Поло і ще один родич Стефано Поло, пише theguardian.

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Офіційно венеціанський купець і мандрівник Марко Поло був одружений лише один раз. Його дружина – Доната Бадоєр – належала до старовинного венеціанського роду патриціїв. Від цього союзу Марко Поло мав трьох дочок: Фантіна, Беллела і Морета.

Дослідники вважають, що Аньєзе народилася до укладання цього союзу, у 1300 році. На цей рік вказує й насичена біографія мандрівника. У 1295 він повернувся до Венеції після тривалого перебування в Китаї. Після поразки у битві при Курцоле в 1298 Поло потрапив у полон до генуезців і був там до травня 1299 року.

В інших сімейних документах Поло також є натяки на існування Аньєзе. Проте лише виявлення її заповіту у державному архіві Венеції дає переконливі докази, що вона була дочкою знаменитого мандрівника.

Розкрита найзагадковіша таємниця життя Марко Поло- фото 495919
Розкрита найзагадковіша таємниця життя Марко Поло

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