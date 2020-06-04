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Вчені розібралися, чому люди роблять репости

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Інтернет / pnas.org

Дослідники вирішили з наукової точки зору пояснити, чому деякими записами люди діляться з друзями, а іншими ні.

Для цього нейробіологи поклали 80 людей в сканер для функціональної магнітно-резонансної томографії, прилад, який показує, до яких зон в мозку активно приливає кров.

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Учасникам експерименту давали почитати дайджест новин на сайті газети The New York Times, і запитували, які статті люди б репоснули на своїй сторінці в соцмережі, а які ні. Статистику відповідей потім порівняли з реальною статистикою репосту цих статей.

Ключові для репосту ділянки мозку були в попередніх дослідженнях описані як зони, відповідальні за обробку інформації про цінності об'єктів для спільноти. Вчені припустили, що, приймаючи рішення репоснути запис, користувачі швидше орієнтуються на те, наскільки вона цікава їхня друзям в соцмережі, ніж на суб'єктивну оцінку. Для дуже активних користувачів соцмереж це відкриття може мати і практичне значення.

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Репост

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Джерело: pnas.org
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