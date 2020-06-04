На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вчені розібралися, чому люди роблять репости
-
- 23
Дослідники вирішили з наукової точки зору пояснити, чому деякими записами люди діляться з друзями, а іншими ні.
Для цього нейробіологи поклали 80 людей в сканер для функціональної магнітно-резонансної томографії, прилад, який показує, до яких зон в мозку активно приливає кров.
І ще: Серця і зірочки: що про вас скажуть малюнки на запотілому склі
Учасникам експерименту давали почитати дайджест новин на сайті газети The New York Times, і запитували, які статті люди б репоснули на своїй сторінці в соцмережі, а які ні. Статистику відповідей потім порівняли з реальною статистикою репосту цих статей.
Ключові для репосту ділянки мозку були в попередніх дослідженнях описані як зони, відповідальні за обробку інформації про цінності об'єктів для спільноти. Вчені припустили, що, приймаючи рішення репоснути запис, користувачі швидше орієнтуються на те, наскільки вона цікава їхня друзям в соцмережі, ніж на суб'єктивну оцінку. Для дуже активних користувачів соцмереж це відкриття може мати і практичне значення.
Це цікаво: Together: дивіться українську короткометражку про страх самоізоляції
-
21:26Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?
-
21:055 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49У Барселоні пацієнтів, які хворіють на COVID-19, возять на пляж: зворушливі фото
-
20:24Subaru XV перетворили на ралійний баггі: виглядає дуже круто
-
19:54Оновлену Hyundai Santa Fe 2021 представили офіційно
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:425 правил води: як, коли та скільки потрібно пити
-
19:22Переможниця Холостяка пояснила, чому досі носить обручку з шоу
-
19:12Ідеально для самоізоляції: в Альпах відкрили готель без стін і даху
-
18:55Дуже схудла Емілія Кларк позувала у новій фотосесії
-
18:41Боровся до останнього: Poco F2 Pro пройшов тест на міцність
-
18:3013 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані
-
18:26Вчені розібралися, чому люди роблять репости
-
18:14Учені назвали ще одну вагому причину спати голяка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:05Гороскоп на 5 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Звичайні жінки прикрасили нові обкладинки Vogue
-
17:42Lego відмовилась від реклами конструкторів з фігурками поліцейських
-
17:23Злата Огневич знялася у відвертій фотосесії в білизні
-
17:13Google закручує гайки: в Android 11 з'явиться нове обмеження
-
16:51Це вказує на надлишок вуглеводів у раціоні
-
16:43Дивіться на футуристичне триколісне авто з 60-х з відкидною кабіною
-
16:21Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
16:13Повернення поп-панку в Україну: слухайте дебютний альбом гурту квіткіс
-
15:53Масковий режим у спальні: науковці дали пораду парам по всьому світу
-
21:26Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?
-
18:3013 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані
-
16:21Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
14:15Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця
-
12:00Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня
-
07:13Погода в Україні 4 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 03 червня
-
21:50Чого не вистачає чоловікам і жінкам у сексі: цікаве дослідження
-
19:00Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
-
17:00Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього
-
14:07Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять
-
13:20Візові центри в Україні відновили роботу 3 червня: нові правила
-
11:504G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 3 червня
-
07:13Погода в Україні 3 червня: точний прогноз по містах
- 02 червня
-
21:45Лесбійки дали кілька секс-порад для чоловіків: вони допоможуть звести її з розуму
-
19:00Blackout Tuesday – що це таке та чому зірки публікують чорні квадрати
-
17:57Чи справді українців штрафуватимуть за відсутність адресної таблички на будинку
-
14:44Чи дійсний електронний паспорт з додатка ДІЯ при посадці у потяг
-
12:34Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою
-
09:26Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 2 червня
-
07:16Погода в Україні 2 червня: у яких областях пройдуть дощі
- 01 червня
-
21:48Було у кожного: дві найпоширеніші помилки у стосунках
-
20:00Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
-
18:35Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта