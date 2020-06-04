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Серця і зірочки: що про вас скажуть малюнки на запотілому склі

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Значення малюнків на запотілому склі - фото 1
Значення малюнків на запотілому склі / Decorative Mirrors Online

Графолог розповіла, як малюнки на запотілому склі показують внутрішній стан людей. Від смайликів та сердець – що ж насправді на душі у творців таких малюнків?

Британська графолог Трейсі Трассел пояснила, що навіть така незначна річ, як малюнки на запітнілому дзеркалі у ванній чи на склі у транспорті демонструють внутрішній стан людей.

І ще: Чому для людей насправді важливі дотики

Експерт розповіла про значення найпоширеніших малюнків, які приховують не лише грайливий настрій.

  • Серце. Люди, які залишають такий символ на склі, насправді є дуже турботливими та ніжними.
Серця і зірочки: що про вас скажуть малюнки на запотілому склі - фото 408086
  • Зірки. Такі люди не надто задоволені станом своїх справ і хочуть його покращити. До того ж, зазвичай, це ідеалісти, які прагнуть жити в ідеальному світі.
  • Хмари. Вони свідчать про ескапізм, тобто про схильність до втечі від реального життя у світ фантазій. Часто такі малюнки створюють люди в часи кризи, коли стурбовані своїм життям.
Серця і зірочки: що про вас скажуть малюнки на запотілому склі - фото 408088
  • Смайлик. Цей позитивний малюнок насправді має два кардинально різні значення: бажання, щоб у когось з близьких нарешті трапилось щось хороше, або ж намагання приховати свій внутрішній сум під маскою радості.
  • Веселка. Ось хто справді оптимісти, які впевнено вірять у те, що попереду лише найкращі миті життя.
  • Квіти. Ще один хороший знак, адже люди, які малюють квіти, намагаються завжди підіймати настрій своєму оточенню.
Серця і зірочки: що про вас скажуть малюнки на запотілому склі - фото 408087

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Джерело: medialeaks
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