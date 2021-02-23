На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вчені розгадати таємницю смерті одного з найвідоміших єгипетських фараонів
-
- 37
Комп'ютерна томографія єгипетської мумії дозволила встановити причину смерті фараона Секененра Таа II, що правив приблизно в 1569-1554 роках до нашої ери.
Сучасні медичні технології допомогли вченим дізнатися подробиці останніх годин життя фараона Секененра Таа II. Вважається, що цей фараон почав боротьбу з гіксосами – народом, який завоював частину Стародавнього Єгипту в XVIII-XVI століттях до нашої ери. З їх вторгненням почався період політичного розколу в Єгипті, який тривав з 1650 по 1549 рік до нашої ери.
І ще: В Єгипті з'явиться нова розвага: захоче спробувати кожен
Причину смерті фараона вчені намагаються з'ясувати з того часу, як виявили його мумію в Дейр-ель-Бахрі в 1881 році. Згідно з основною гіпотезою, Секененра Таа II потрапив в полон під час бою, а потім був страчений, можливо, ватажком гіксосів. Існує також інша версія, згідно з якою фараон був убитий уві сні в результаті палацової змови.
Поганий стан мумії наводив на думку, що бальзамування проводилося в поспіху, далеко від королівської майстерні муміфікації. Попередні дослідження дозволили виявити сліди травм на черепі. Вчені вважають, що насильницька смерть Секененра спонукала його наступників продовжити боротьбу за об'єднання Єгипту.
Нове дослідження, проведене за допомогою комп'ютерного томографа, дозволило виявити раніше непомічені пошкодження, які бальзамувальникам вдалося майстерно приховати. Це доводить, що муміфікація проводилася в добре обладнаному місці справжніми професіоналами своєї справи. Характер травм підтверджує раніше висунуту версію про полонення в бою.
Це цікаво: У Єгипті знайшли найдавнішу пивоварню світу: фото
-
16:21Готуємо вдома: найсмачніші несолодкі рогалики на закуску
-
16:09HBO анонсував серіали та документальні фільми, які вийдуть у 2021 році
-
15:52У 5 разів дорожче, ніж нову: 22-річну Subaru Impreza виставили на продаж
-
15:31Науковці розгадали таємницю напису на знаменитій картині Едварда Мунка
-
15:16Мережу зачарували зимові пейзажі Бердянської коси: фото
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:51Флагманський Redmi K40 показали на відео: як виглядатиме новий смартфон бренду
-
14:30Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
-
14:14Зірка Дивергента оголосила про заручини з відомим футболістом
-
13:55Надя Дорофєєва показала спокусливе фото і анонсувала новий хіт
-
13:27Коронавірус надихнув: в Іспанії відкрився музей однієї речі з побутового життя
-
13:11Вчені розгадати таємницю смерті одного з найвідоміших єгипетських фараонів
-
12:50Як мотивувати себе вийти на пробіжку: 3 способи
-
12:35У США випав сніг, який не тане: люди гріють його феном і підпалюють
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:18Щорічний фестиваль пост-індустріальної культури Winter X Energy відбудеться у Києві
-
11:53Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям
-
11:21Футболіст імітував травму, вдаривши себе каменем в скроню: епічне відео
-
10:50У США величезний особняк перевезли на нове місце
-
10:18Під час гонки NASCAR у авто відірвався капот: відео
-
09:43Вихідні і свята у березні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого
-
08:50У NASA показали повне відео посадки апарату Perseverance на Марс
-
08:22Якщо вам лінь писати резюме: дівчина поділилася хитрим лайфхаком, як знайти роботу
-
07:51Хлої Кардашян приголомшила фанатів відвертим фото
-
14:30Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
-
11:53Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого
-
07:20Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні
- 22 лютого
-
21:47Від таких жінок ніколи не йдуть чоловіки
-
19:50Легкий психологічний тест: яке зображення асоціюється зі спокоєм
-
17:175 простих порад, які допоможуть прибирати рідше
-
14:24Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються
-
11:50Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого
-
08:28Голос країни 11 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
- 21 лютого
-
20:50Дівчина тижня: гаряча дружина футболіста Ванда Нара, яка любить оголятися на камеру (18+)
-
17:51Місячний календар стрижок на березень 2021: дні, коли стригти волосся
-
15:19Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
-
12:19Пісня про рушник: як українська пісня Андрія Малишка звучить різними мовами
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого
- 20 лютого
-
21:21Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують
-
18:16Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
15:1410 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
- 19 лютого
-
21:50Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити
-
18:51Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим
-
15:18Баланс між роботою та особистим життя: як його втримати
-
12:17Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку