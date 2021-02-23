Вчені розгадати таємницю смерті одного з найвідоміших єгипетських фараонів

Комп'ютерна томографія єгипетської мумії дозволила встановити причину смерті фараона Секененра Таа II, що правив приблизно в 1569-1554 роках до нашої ери.

Сучасні медичні технології допомогли вченим дізнатися подробиці останніх годин життя фараона Секененра Таа II. Вважається, що цей фараон почав боротьбу з гіксосами – народом, який завоював частину Стародавнього Єгипту в XVIII-XVI століттях до нашої ери. З їх вторгненням почався період політичного розколу в Єгипті, який тривав з 1650 по 1549 рік до нашої ери.

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Причину смерті фараона вчені намагаються з'ясувати з того часу, як виявили його мумію в Дейр-ель-Бахрі в 1881 році. Згідно з основною гіпотезою, Секененра Таа II потрапив в полон під час бою, а потім був страчений, можливо, ватажком гіксосів. Існує також інша версія, згідно з якою фараон був убитий уві сні в результаті палацової змови.

Поганий стан мумії наводив на думку, що бальзамування проводилося в поспіху, далеко від королівської майстерні муміфікації. Попередні дослідження дозволили виявити сліди травм на черепі. Вчені вважають, що насильницька смерть Секененра спонукала його наступників продовжити боротьбу за об'єднання Єгипту.

Нове дослідження, проведене за допомогою комп'ютерного томографа, дозволило виявити раніше непомічені пошкодження, які бальзамувальникам вдалося майстерно приховати. Це доводить, що муміфікація проводилася в добре обладнаному місці справжніми професіоналами своєї справи. Характер травм підтверджує раніше висунуту версію про полонення в бою.

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