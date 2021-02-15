У Єгипті знайшли найдавнішу пивоварню світу: фото

Пивоварню знайшли у пустелі на заході від Нілу, за 450 км на південь від Каїра. Вона могла існувати понад 5000 років тому.

На території стародавнього міста у Єгипті, знайшли приміщення з глиняними резервуарами. Так, місто Абідос з середини IV тисячоліття до н. е. був важливим релігійним центром Стародавнього Єгипту і одне з головних місць шанування бога Осіріса.

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Глава Вищої ради у справах старожитностей Мустафа Вазирі заявив, що пивоварня, ймовірно, належить до часів фараона Нармера – засновника першої династії Раннього царства (3150 – 2613 р. до н.е.)

При розкопках були знайдені вісім великих приміщень (розміром приблизно 20 на 2,5 м). У кожному з них було близько 40 глиняних резервуарів, в яких нагрівали воду з зерном для виробництва пива.

Відзначається, що британські археологи ще у 1900-і роки заявляли про існування цього пивного заводу, але тоді не змогли знайти його.

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