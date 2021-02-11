В Єгипті з'явиться нова розвага: захоче спробувати кожен

У Єгипті почалося будівництво найбільшого колеса огляду в Африці. Дивіться, як воно виглядатиме!

"Каїрське око" (Cairo Eye) дозволить побачити столицю Єгипту з висоти 120 метрів. Це трохи поступається Лондонському колесу огляду, висота якого 135 метрів. Інвестиції в проєкт складуть близько 32 мільйонів доларів.

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Об'єкт розташується на березі річки Ніл в районі Замалек. Піднімати гостей на висоту 40-поверхового хмарочоса будуть 48 кабінок місткістю від 6 до 8 осіб. При ясній погоді відвідувачі зможуть милуватися видами Каїра на відстані до 50 кілометрів. Навколо атракціону планується відкрити кафе, ресторани, магазини і театр.

Планується, що "Каїрське око" прийме перших гостей у 2022 році. Мета проєкту – створити новий центр тяжіння туристів. Якщо досвід визнають успішним, такі атракціони можуть з'явитися і на курортах.

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