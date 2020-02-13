Вчені рекомендують батькам відмовитися від "сюсюкання" з дітьми

Батьки, які розмовляють зі своїми дітьми, використовуючи правильну дорослу мову, можуть стимулювати розвиток мозку і мови немовляти.

Немовлята, з якими говорили, використовуючи дорослу мову (а не сюсюкання), говорили більше і краще до 18 місяців у порівнянні з іншими дітьми.

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Автори дослідження, фахівці з Вашингтонського університету, рекомендують при спілкуванні з немовлятами використовувати реальні слова і правильну граматику. Корисним буде говорити повільно, використовувати високий тон і яскраву інтонацію.

Як з'ясували фахівці, якщо слідувати цим правилам, вже до 14 місяців буде помітна різниця. Діти, з якими говорили чітко і повними словами, будуть знати і вміти вимовляти більше слів, ніж діти, з якими говорили, використовуючи лепет і спотворені форми слів.

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