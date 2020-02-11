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Три знаки Зодіаку з якими складно побудувати стосунки

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Стосунки - фото 1
Стосунки / powerofpositivity

Кожен знак Зодіаку прекрасний і індивідуальний, але у всіх є спільні риси характеру, які в основному проявляються у стосунках. Про них ми і розповімо вам нижче.

Стрільці

Цей знак Зодіаку часто відсуває сім'ю і стосунки на другий план. Стрільці готові приділяти величезну кількість часу самореалізації, хобі, розвагам з друзями. Зірки нагородили Стрільців мінливою ​​натурою. Через свій характер вони доволі часто уникають серйозних, тривалих відносин. Здорові стосунки не зможуть довго проіснувати без вкладу обох партнерів. Намагайтеся дивувати свого партнера-Стрільця.

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Овни

Міцні стосунки будуються на взаєморозумінні і вмінні знайти компроміс. На жаль, у Овнів з цим величезні проблеми. Їхні почуття мінливі, поведінка капризна, вчинки егоїстичні. Основна проблема це емоції, точніше той натиск і жорсткість з якими Овен їх висловлює.

Близнюки

Найбільша кількість чоловіків, які зраджують коханих, серед Близнюків. Вони дуже непостійні, вранці він приготує сніданок у ліжко, а ввечері не відповість на телефонний дзвінок. Завойовуючи ваше серце він співатиме голосніше за солов'я, а після успіху в будь-який момент може переглянути свої погляди і зникнути.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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