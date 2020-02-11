5 ознак надто високого рівня цукру в крові

Лікарі рекомендують не ігнорувати сигнали, які вам посилає тіло

Занадто високий рівень цукру в крові може бути ознакою переддіабету або діабету, які негативно впливають на загальний стан здоров'я. Існують ознаки, які свідчать про це небезпечне порушення організму.

"Ці прояви можуть бути першими ознаками високого рівня цукру в крові і повинні змушувати вас звертати увагу", – наголошують експерти.

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1. Вам часто хочеться пити і ходити в туалет. Коли рівень цукру стає занадто високим, організм включає механізми, що дозволяють його збалансувати. Для зменшення концентрації глюкози тіло вмикає режим прискореного сечовипускання, ходити до туалету людина починає навіть вночі. Втрата рідини сприяє зневодненню організму, що робить інтенсивним почуття спраги.

2. Періодично відчувається втома. Часті епізоди занепаду тонусу, слабкості також можуть бути ознаками, які говорять про занадто високий рівень цукру. В такому випадку кров стає густішою, її течія сповільнюється – кровотоку потрібно більше часу на постачання органів. Клітини не отримують необхідних поживних речовин досить швидко, і їх нестача провокує відчуття втоми. Додатково виснажувати людину можуть нічні походи в туалет, які позбавляють повноцінного сну.

Втома може бути однією з ознак

3. Ваші очі страждають. Ефект розпливчастого зору, а також труднощі при читанні теж можуть бути ознакою підвищеного рівня цукру в крові. Лікарі в цьому випадку говорять про діабетичну ретинопатію.

4. Болять кінцівки. Занадто високий рівень цукру сприяє пошкодженню тонких нервових волокон, що відповідають за температурну і больову чутливість. В ногах можуть виникати болі. Особливістю є нічні болі. Також неприємні відчуття можуть виникати в руках, пальцях.

5. Ваша пам'ять погіршується. Дослідження фахівців з Берлінської університетської лікарні Charit показало: рівень цукру в крові впливає на якість пам'яті. Люди з надмірним вмістом глюкози демонструють найгірші результати когнітивних тестів і більшою мірою виявляються схильними до хвороби Альцгеймера.

У вас виникають проблеми з пам'яттю?

Бережіть себе та не зволікайте. Звертайтесь до лікарів, якщо ваш стан здоров'я різко змінився, а звичні для вас речі стали просто неможливими через те, що ви почуваєтесь значно гірше, ніж зазвичай.

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