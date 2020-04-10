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Вчені приголомшили знахідкою під морським дном

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Морське дно - фото 1
Морське дно / eurekalert

Науковці виявили одноклітинні організми в тріщинах базальтових порід на дні Тихого океану. Відкриття дозволяє сподіватися, що життя на Марсі все ще може бути!

Біологи з Токійського університету виявили бактерії в крихітних тріщинах вулканічних порід на дні океану.

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Зразки були зібрані ще під час експедиції у 2010 році, коли вчені пробурили свердловину на дні Тихого океану в районі Нової Зеландії. Роботи проводилися на глибині близько 5,7 кілометра, бур проник на 125 метрів нижче морського дна. Перші 75 метрів під морським дном були грязьовими відкладеннями, а потім дослідники зібрали ще 40 метрів твердої породи.

Щільність одноклітинних організмів, виявлених в твердих породах, виявилася несподівано високою: близько 10 мільярдів мікроорганізмів на кубічний сантиметр. Це можна порівняти з щільністю бактерій в людському кишечнику. При цьому середня щільність бактерій, що живуть в грязьових відкладеннях на морському дні, оцінюється в 100 мікроорганізмів на кубічний сантиметр.

Вчені приголомшили знахідкою під морським дном - фото 397231

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Джерело: eurekalert
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