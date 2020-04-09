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Розшифрований текст давньоєгипетського любовного привороту

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Приворот - фото 1
Приворот / livescience

Американські вчені розшифрували 1800-річний єгипетський папірус з незвичайним змістом. У ньому жінка на ім'я Таромея намагається приворожити чоловіка на ім'я Кефалас.

Папірус знайшли в одній з єгипетських гробниць ще на початку минулого століття. З 1924 року він зберігається в колекції Мічиганського університету. Однак лише зараз вчені взялися за розшифровку стародавнього документа.

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На папірусі зображений давньоєгипетський бог загробного світу Анубіс, що стріляє з лука в оголеного Кефаласа. За словами фахівців, лист має символічне значення: стріла, випущена Анубісом, мала змусити чоловіка запалитися пристрастю до жінки на ім'я Таромея. Заклинання закликає божество знайти Кефаласа і "вселити йому занепокоєння в полудень, ввечері і в усі часи", поки чоловік не знайде Таромею.

Вчені вважають, що Таромея заплатила жерцеві за складання привороту. Невідомо, чи досягла вона бажаного. Можливо, вона і Кефалас належали до різних етнічних груп. Таромея була єгиптянкою, тоді як у Кефаласа і його матері грецькі імена.

Розшифрований текст давньоєгипетського любовного привороту - фото 397065

Розшифрований текст давньоєгипетського любовного привороту - фото 397064

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Джерело: livescience
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